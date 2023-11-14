Прикоснулись к профессии.

10 ноября инженерный класс нашей гимназии побывал на экскурсии в БНТУ. Мы посетили Научно-технологический парк БНТУ ´Политехник´, где нам рассказали об этой организации и наглядно продемонстрировали тесную связь между инженерией и медициной.
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