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Царьград

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Над Ростовской областью за ночь сбили 90 беспилотников

Над Ростовской областью за ночь сбили 90 беспилотников

Ночью над Ростовской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 90 беспилотников. Об этом проинформировал глава региона Юрий Слюсарь, уточнив, что воздушные цели перехватывались над четырьмя городами — Каменск-Шахтинском, Таганрогом, Новошахтинском и Волгодонском, а также над территорией 16 муниципальных районов.

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