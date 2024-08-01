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Спички - не игрушка

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Эпопея с маршрутчиком-альтруистом: почему русские платят, а "братья и сёстры" - нет?

Эпопея с маршрутчиком-альтруистом: почему русские платят, а "братья и сёстры" - нет?

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин — один из немногих, конечно, вместе с его подчиненными, кто в органах власти РФ последовательно и планомерно продвигает меры по наведению порядка в реально слишком либеральной, а в чем-то и попустительской, российской миграционной политике.

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