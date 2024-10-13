Bild: Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о Taurus и одобрении приема в НАТО

Владимир Зеленский во время последней встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два требования – одобрить ускоренный прием Украины в Североатлантический альянс и разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ, для чего нужны в том числе ракеты Taurus, сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.