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Царьград

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В России запустили коммерческие сети 5G в 16 городах

В России запустили коммерческие сети 5G в 16 городах

В России начали работу первые коммерческие сети мобильной связи пятого поколения. Запуск осуществили четыре ведущих оператора страны — МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Т2.

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