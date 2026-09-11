В России запустили коммерческие сети 5G в 16 городах

В России начали работу первые коммерческие сети мобильной связи пятого поколения. Запуск осуществили четыре ведущих оператора страны — МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Т2.
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