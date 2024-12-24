В Госдуме предложили обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату

По словам Миронова, это сможет повысить мотивацию человека и улучшить производительность труда на фоне кадрового дефицита Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением о введении обязательной 13-й зарплаты.