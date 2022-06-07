Боевые пловцы Балтийского флота отработали ряд учебно-боевых задач в пунктах базирования кораблей БФ

Боевые пловцы Балтийского флота отработали ряд учебно-боевых задач в пунктах базирования кораблей БФ

В учении было задействовано около 30 военнослужащих, патрульные катера типа «Раптор», а также быстроходные лодки.

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