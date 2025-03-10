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Вашингтон может усилить давление на Киев: переговоры в Джидде - последний шанс

Вашингтон может усилить давление на Киев: переговоры в Джидде - последний шанс

Переговоры Украины и США в Джидде могут стать решающим испытанием для Киева. В случае провала Вашингтон готов усилить давление, чтобы достичь соглашения с Россией.

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