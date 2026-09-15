Приколисты
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Приколисты

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Буль - он...

Буль - он...

Вот, бывает, например, варишь куриный бульон — по всем правилам. Из целой, в правильных местах надрезанной курицы, на мучительно медленном огне, ни на секунду не отвлекаясь и не спуская глаз, снимаешь мельчайшие частицы шума, протираешь чистой тряпицей стенки кастрюли, только что не кладешь в нее, как учила покойница-свекровь, крышечку от хрустального графина (нет у меня ни графина, ни крышечки, не настолько хороший дом, и вообще, эту крышечку я все-таки полагаю кулинарным суеверием), а так по всем правилам.

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