Буль - он...

Вот, бывает, например, варишь куриный бульон — по всем правилам. Из целой, в правильных местах надрезанной курицы, на мучительно медленном огне, ни на секунду не отвлекаясь и не спуская глаз, снимаешь мельчайшие частицы шума, протираешь чистой тряпицей стенки кастрюли, только что не кладешь в нее, как учила покойница-свекровь, крышечку от хрустального графина (нет у меня ни графина, ни крышечки, не настолько хороший дом, и вообще, эту крышечку я все-таки полагаю кулинарным суеверием), а так по всем правилам.