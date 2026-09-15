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ИТ-специалист Масалович: замедлять развитие ИИ нет смысла

ИТ-специалист Масалович: замедлять развитие ИИ нет смысла

Российский учёный, преподаватель, подполковник спецслужб в отставке, ИТ-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович выразил мнение, что замедлять развитие искусственного интеллекта нет смысла, а усилить контроль следует прежде всего за разработчиками и выпускаемыми ими продуктами.

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