ИТ-специалист Масалович: замедлять развитие ИИ нет смысла

Российский учёный, преподаватель, подполковник спецслужб в отставке, ИТ-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович выразил мнение, что замедлять развитие искусственного интеллекта нет смысла, а усилить контроль следует прежде всего за разработчиками и выпускаемыми ими продуктами.