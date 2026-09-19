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«Зенит» перед ключевым матчем со «Спартаком» разгромил московское «Динамо» и вышел на 1-е место

«Зенит» перед ключевым матчем со «Спартаком» разгромил московское «Динамо» и вышел на 1-е место

Речь о матче 20‑го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Женский «Зенит» очень стремится вернуть себе чемпионский титул, утраченный в прошлом сезоне, но конкуренты сильны и не хотят уступать.

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