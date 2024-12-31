ВСУ в Курской области деморализованы из-за контратак РФ и скорого разгрома, пишет AP

Вторгшиеся в Курскую область украинские военные деморализованы из-за понесенных потерь, жесткого российского ответа и надвигающегося поражения, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.
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