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В Саксонской Швейцарии продается самая маленькая гора за $235 000

В Саксонской Швейцарии продается самая маленькая гора за $235 000

Небольшая гора под названием Циркельштайн выставлена на продажу на eBay. Самая маленькая гора расположена в уникальном ландшафтном заповеднике — Национальном парке Саксонская Швейцария, который является германской частью Эльбских Песчаных гор.

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