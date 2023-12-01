"Опыт Приморья по соцпредпринимательству нужно тиражировать в регионах Дальнего Востока"

Внедрение новых мер поддержки и усиление механизмов взаимодействия бизнеса и региональных властей позволяют Приморскому краю держать высокую планку в масштабе всей страны в сфере развития социального предпринимательства.
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