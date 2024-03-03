Рогов заявил, что Германия движется к созданию Четвертого рейха

Нынешняя Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к созданию Четвертого рейха, заявил РИА Новости председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя перехваченную запись разговора военных бундесвера о нанесении удара по Крымскому мосту.