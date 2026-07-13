Хайтек+
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хайтек+

24 подписчика

Япония провела первые испытания прототипа многоразовой ракеты RV-X

Япония провела первые испытания прототипа многоразовой ракеты RV-X

Испытания прошли на полигоне Носиро, принадлежавшему JAXA. Во время полета, который длился менее минуты, ракета вертикально взлетела, зависла в воздухе, сместилась в горизонтальном направлении, а затем совершила мягкую вертикальную посадку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии