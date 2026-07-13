Япония провела первые испытания прототипа многоразовой ракеты RV-X

Испытания прошли на полигоне Носиро, принадлежавшему JAXA. Во время полета, который длился менее минуты, ракета вертикально взлетела, зависла в воздухе, сместилась в горизонтальном направлении, а затем совершила мягкую вертикальную посадку.
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