Берлин (WTA). Финал. Жабер сыграет с Бенчич

Онс Жабер сыграет с Белиндой Бенчич в финале турнира в Берлине. Сетка турнира здесь. bett1open Берлин, Германия 13 – 19 июня 2022 WTA 500 Призовой фонд – 611 210 евро Открытые корты, трава Финал Онс Жабер (Тунис) Белинда Бенчич (Швейцария) Дата проведения 19 июня, 16.
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