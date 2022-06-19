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Берлин (WTA). Финал. Жабер сыграет с Бенчич

Онс Жабер сыграет с Белиндой Бенчич в финале турнира в Берлине. Сетка турнира здесь. bett1open Берлин, Германия 13 – 19 июня 2022 WTA 500 Призовой фонд – 611 210 евро Открытые корты, трава Финал Онс Жабер (Тунис)  Белинда Бенчич (Швейцария) Дата проведения 19 июня, 16.

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