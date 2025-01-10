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В США скончался известный советский писатель Мухтар Магауин

В США скончался известный советский писатель Мухтар Магауин

Сегодня сын писателя Мухтара Магауина поделился печальной новостью о его смерти. «Мой отец покинул этот мир, находясь в своем доме в штате Мэриленд, США, среди своих детей, 9 января 2025 года в 19:55 по местному времени (03:55 мск 10 января, — прим.

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Владимир Алтайцев
собаке  собачья  смерть.
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