В США скончался известный советский писатель Мухтар Магауин

Сегодня сын писателя Мухтара Магауина поделился печальной новостью о его смерти. «Мой отец покинул этот мир, находясь в своем доме в штате Мэриленд, США, среди своих детей, 9 января 2025 года в 19:55 по местному времени (03:55 мск 10 января, — прим.