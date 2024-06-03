FT: Путин на встрече с Си Цзиньпином обсуждал Украину, газ и банки

В середине мая президент России Владимир Путин посетил Китай. Источники Financial Times (FT) утверждают, что на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином российский президент обсуждал в числе прочего работу банков, вопросы по газу и тему Украины.
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