Berg PRESS

340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflyegerr
    Ненависть Кремля ещё заслужить нужно...В офисе президент...
  • Oleg Pomoshnikov
    Ни черта не понял позицию автора.«Пожизненно нежел...
  • Александр Пятнистый
    Интересный вопрос, причем, не риторический. Судя по думкам и высказываниям адекватный мыслительный аппарат в этой (Ни...Ницой думает об у...

Небензя: США пытаются переложить на талибов ответственность за свой провал в Афганистане

Небензя: США пытаются переложить на талибов ответственность за свой провал в Афганистане

ООН, 31 авг – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования по резолюции в Совбезе заявил о попытке США и их союзников переложить на движение "Талибан"* ответственность за провал 20-летнего присутствия в Афганистане.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх