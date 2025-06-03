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Над Крымским мостом сбили реактивный беспилотник

Над Крымским мостом сбили реактивный беспилотник

Над Крымским мостом сбили реактивный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

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