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Нескучные технологии

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ИИ-лаборатория разработала высокотемпературные сплавы

ИИ-лаборатория разработала высокотемпературные сплавы

Инженеры Университета Торонто с помощью платформы на основе искусственного интеллекта разработали шесть новых металлических сплавов, способных выдерживать экстремальные температуры и давление, характерные для авиационных двигателей и ядерных … .

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