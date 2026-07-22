ИИ-лаборатория разработала высокотемпературные сплавы

Инженеры Университета Торонто с помощью платформы на основе искусственного интеллекта разработали шесть новых металлических сплавов, способных выдерживать экстремальные температуры и давление, характерные для авиационных двигателей и ядерных … .
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