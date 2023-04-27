Администрация Мелитополя сообщила, что при взрыве самодельной бомбы у жилого дома на улице Кирова пострадал один человек

Администрация города Мелитополя Запорожской области в четверг сообщила, что в результате взрыва самодельной бомбы сегодня ранним утром у жилого многоквартирного дома по улице Кирова пострадал один человек.
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