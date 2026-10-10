В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции путепровода на Трикотажной

На подготовку проекта реконструкции путепровода на улице Трикотажной в Новосибирске направят почти 23 млн рублей — подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и разработать проектную и рабочую документацию, включая решения по замене трамвайных путей и модернизации освещения.
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