В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции путепровода на Трикотажной

На подготовку проекта реконструкции путепровода на улице Трикотажной в Новосибирске направят почти 23 млн рублей — подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и разработать проектную и рабочую документацию, включая решения по замене трамвайных путей и модернизации освещения.