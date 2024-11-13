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Президент ВОС рассказал о проблемах трудоустройства инвалидов по зрению

Президент ВОС рассказал о проблемах трудоустройства инвалидов по зрению

Проблемы с трудоустройством людей с нарушениями зрения наблюдаются в тех регионах, где нет специальных предприятий, адаптированных под людей с нарушениями зрения, рассказал в интервью «Известиям» президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин.

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