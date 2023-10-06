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Американские сланцевики отказались от будущего отрасли, несмотря на рост цен на нефть

Американские сланцевики отказались от будущего отрасли, несмотря на рост цен на нефть

Несмотря на то, что добыча ресурсов в США пока стабильно высокая, будущее отрасли предопределено. Сами американские сланцевики отказались от своего будущего в данной сфере, понимая всю бесперспективность.

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