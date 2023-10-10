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Порядка 450 граждан Украины застряли в Израиле и секторе Газа

Порядка 450 граждан Украины застряли в Израиле и секторе Газа

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко поделился информацией о том, что порядка 450 граждан страны находятся на территориях Израиля и сектора Газа и не могут их покинуть по причине военных действий.

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