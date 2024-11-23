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Царьград

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Американский журналист назвал настоящую цель агрессивной войны со стороны США

Американский журналист назвал настоящую цель агрессивной войны со стороны США

Журналист Джереми Кузмаров озвучил настоящую цель агрессивной войны со стороны США против России.США проводят агрессивную войну, цель которой - спровоцировать смену власти в Москве.

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