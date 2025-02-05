Путин внес в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации договора о гарантиях безопасности с Беларусью, который был подписан в Минске 6 декабря 2024 года.
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