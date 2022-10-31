В Запорожье попадания в крупнейшую гидроэлектростанцию Украины – ДнепроГЭС

В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прозвучала серия взрывов, предварительно есть попадания по подстанции около ДнепроГЭСа, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прозвучала серия взрывов, предварительно есть попадания по подстанции около ДнепроГЭСа, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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