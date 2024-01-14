Россиянам рассказали, как мошенники могут отобрать жилье

Число схем мошенников в сфере недвижимости растет пропорционально способам защиты от них. Нередко злоумышленники пользуются психологическими уловками, чтобы отобрать у россиян их имущество, в том числе и жилье, рассказала юрист юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Татьяна Напольских в разговоре с «Праймом».
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