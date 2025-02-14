Юрий Ильинов

Келлог: Украина потеряет территории в любом случае, но Западу не обязательно признавать их российскими Киев потеряет территории, контролируемые Россией, это будет отражено в специальном соглашении, заявил специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог. Келлог ответил на вопрос о возможных территориальных потерях Украины, подтвердив, что они непременно будут. При этом он не стал вдаваться в подробности, о каких именно территориях идет речь, но подчеркнул, что Западу необязательно признавать их российскими. То есть сам факт контроля над этими территориями Запад примет, а вот признает их или нет, пока вопрос открытый. Впрочем, пока это не официальная позиция США, а предположение. Мы не стремимся вернуться к границам 2014 года, которые существовали до того, как Россия аннексировала Крым. Это очевидно. Поэтому я полагаю, что мы должны прийти к соглашению о возможных территориальных потерях. Однако, заметьте, нам не обязательно признавать эти потери. — заявил Келлог. Как пример представитель Белого дома привел Латвию, Литву и Эстонию, суверенитет над которыми Советского Союза США не признавали. Но это не мешало им вести дела с Москвой. Вероятней всего, что так будет и на этот раз, но это только предположение, потому что переговоры еще не начались, да и предложений от США по Украине еще нет. Отметим, что признание новых регионов, а также Крыма российскими на мировом уровне входит в условия, выдвинутые Москвой для урегулирования конфликта на Украине. Посмотрим, что предложат США, а дальше уже работа дипломатов и переговорщиков, если переговоры состоятся.