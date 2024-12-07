Лидер оппозиции Южной Кореи снова призвал президента страны уйти в отставку

Председатель ведущей южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён 7 декабря в очередной раз заявил, что президент страны Юн Сок Ёль должен уйти в отставку или быть отстраненным от власти в результате импичмента.
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