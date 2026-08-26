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Капитан спрятал валюту в ванной, но попался на таможне в Новороссийске

Капитан спрятал валюту в ванной, но попался на таможне в Новороссийске

Как установил суд, в феврале 2026 года мужчина находился на борту теплохода Novi в Абхазии. Перед выходом в Россию он спрятал 270 тысяч долларов США в тканевый мешок, который поместил в пластиковое ведро в ванной комнате своей каюты.

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