В Архангельске прошёл региональный турнир по спортивной акробатике

Два дня на арене соревновались восемьдесят семь спортсменов из различных городов: столицы Поморья, Северодвинска и КоряжмыДва дня на арене соревновались восемьдесят семь спортсменов из различных городов: столицы Поморья, Северодвинска и КоряжмыУчастники боролись за медали в пяти возрастных категориях.