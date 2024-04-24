В Киеве выключили свет: прозвучал сильный взрыв в одном из районов города

На данный момент тревога в Киеве не объявлялась. Об этом пишут украинские сети. Иностранные аналитики уверены, что российские войска в ближайшие недели изменят цели и усилят удары БпЛА и ракетами по Украине.
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