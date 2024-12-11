Осенний призыв в Архангельской области подходит к концу

На рабочей встрече губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и военный комиссар региона Александр Севастей обсудили предварительные результаты призывной кампании, а также развитие сети военкоматов в области.
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