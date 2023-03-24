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В Казахстане запретят содержать нестерилизованных и невакцинированных животных

В Казахстане запретят содержать нестерилизованных и невакцинированных животных

В Казахстане разработали поправки в типовые правила содержания и выгула домашних животных. В них уточняется, на сколько животного можно оставлять одного, какой длины должен быть поводок и даже допускается ли бесконтрольное разведение животных.

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