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Курские новости

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В Курске раскритиковали Горбунова за якобы недостоверную информацию о полёте в космос

В Курске раскритиковали Горбунова за якобы недостоверную информацию о полёте в космос

Николай Ишков раскритиковал агитационный плакат Александра Горбунова, утверждая, что первым курянином в космосе был Игорь Волк, а не Горбунов.

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