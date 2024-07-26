Стало известно о возможном намерении Трампа поменять кандидата в вице-президенты

Бывший американский лидер Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании 2024 года может выбрать экс-постпреда США при ООН Никки Хейли новым кандидатом в вице-президенты вместо сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии