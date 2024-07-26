Стало известно о возможном намерении Трампа поменять кандидата в вице-президенты

Будь в курсе✴

Бывший американский лидер Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании 2024 года может выбрать экс-постпреда США при ООН Никки Хейли новым кандидатом в вице-президенты вместо сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.