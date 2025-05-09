Модернизированные Li L7 2025 и L8 2025 получили улучшенную подвеску и увеличенный запас хода. Названы цены

Компания Li Auto представила обновлённые кроссоверы L7 и L8 2025 модельного года. В комплектации Pro обеих моделей появилась двухкамерная пневмоподвеска, заменившая стандартную, что сделало её более жёсткой.
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