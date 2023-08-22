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Что тебе дала Родина?

Что тебе дала Родина?

Ещё в конце 2022 года я написал статью, в которой разъяснил слегка зажр… евшимся людям, которые не ценят того, что имеют, что именно даёт им Родина (государство) и за что её надо ценить и защищать.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Сытый голодного не поймёт. Пока наши говоруны живут припеваючи(вот уж кому государство отсыпало всего), ничего не изменится.
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2 час.
александр
Полностью согласен с Михаилом! А афтор ( да - &quot;ф&quot;) этого опуса- или марсианин, или родился в 90-х, или просто......
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1 час.
СМ
Сергей Медведев
При меченном квислинге тоже много чего обещали простому народу,а что в итоге?Разваленная страна по имени СССР,&quot;святые&quot; 90-е годы 20 века,обнищание огромной массы населения,обогащение кучки проходимцев. . . Почему лунная эпопея сейчас с позором провалилась?Потому,что наука оказалась не дочерью для огромной страны,а нелюбимой падчерицей!Сколько умнейших голов взяли и покинули пределы страны?Никто сейчас об этом не скажет!Сколько евгений васильевых,елен скрынник обогатилось за счёт простого народа?И с них спрос как с гуся вода.
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1 час.

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