Что тебе дала Родина?

Сытый голодного не поймёт. Пока наши говоруны живут припеваючи(вот уж кому государство отсыпало всего), ничего не изменится.

Полностью согласен с Михаилом! А афтор ( да - "ф") этого опуса- или марсианин, или родился в 90-х, или просто......

СМ

Сергей Медведев

При меченном квислинге тоже много чего обещали простому народу,а что в итоге?Разваленная страна по имени СССР,"святые" 90-е годы 20 века,обнищание огромной массы населения,обогащение кучки проходимцев. . . Почему лунная эпопея сейчас с позором провалилась?Потому,что наука оказалась не дочерью для огромной страны,а нелюбимой падчерицей!Сколько умнейших голов взяли и покинули пределы страны?Никто сейчас об этом не скажет!Сколько евгений васильевых,елен скрынник обогатилось за счёт простого народа?И с них спрос как с гуся вода.