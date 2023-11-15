Обновленный «Спутник лайт» может поступить в больницы уже в первой-второй декаде декабря

Завершились клинические испытания обновленной вакцины от ковида «Спутник лайт». Об этом РИА «Новости» сообщил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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