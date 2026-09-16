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Два НПЗ «Роснефти» остановили переработку после атак дронов — Reuters

Два НПЗ «Роснефти» остановили переработку после атак дронов — Reuters

Сызранский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» якобы полностью остановили переработку нефти после атак беспилотников в сентябре.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Пономарев
Александр Пономарев

Я бы составил список наших НПЗ и под каждым написал список промышленных и военных объектов, которые мы вынесем в случае их повреждения. И четко выносить по этому списку. Чтобы каждый украинский олигарх сам давил на своего президента, защищая свои интересы.