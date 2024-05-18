Суд РФ наложил арест на активы, счета и имущество Deutsche Bank по иску "Русхимальянса"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на счета, имущество и ценные бумаги Deutsche Bank по заявлению "Русхимальянса", выступающего оператором проекта строительства комплекса по сжижению и переработке газа в Усть-Луге.
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