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"Их миллионы тут!" - Что сказали эксперты о набравшем популярность видео с "северными корейцами"?

"Их миллионы тут!" - Что сказали эксперты о набравшем популярность видео с "северными корейцами"?

По Сети разошлось видео, на котором якобы запечатлены северокорейские солдаты в России. Эксперты высказали своё мнение относительно ролика и заявлений о непосредственном участии КНДР в СВО.

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