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JPMorgan перестал прогнозировать цены на нефть, так как не знает, когда закончится война

Один из крупнейших банков планеты, JPMorgan Chase, сообщил, что у него больше нет базового прогноза цен на нефть, поскольку он перестал понимать, есть ли у политиков «красные линии».

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