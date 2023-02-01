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Судебные приставы помогли ликвидировать свалку в Хабаровском крае

Судебные приставы помогли ликвидировать свалку в Хабаровском крае

В Нанайском районе Хабаровского края было исполнено решение суда, согласно которому Комитет лесного хозяйства правительства региона обязуется убрать стихийную свалку у трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

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