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Экс-судья Матеу Лаос не считает, что «Барса» должна была бить пенальти в матче с «Райо»: «Недостаточно для максимального наказания»

Экс-судья Матеу Лаос не считает, что «Барса» должна была бить пенальти в матче с «Райо»: «Недостаточно для максимального наказания»

Такое мнение высказал бывший испанский арбитр после матча 14-го тура Ла Лиги (1:1). В добавленное ко второму тайму время защитник хозяев Альфонсо Эспино пытался выбить мяч в своей штрафной, но попал по ноге вингеру «Барсы» Рафинье Диасу.

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