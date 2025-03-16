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Царьград

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Два трупа на трассе под Челябинском: иномарка врезалась в седан и в грузовик

Два трупа на трассе под Челябинском: иномарка врезалась в седан и в грузовик

Жуткое ДТП случилось на автодороге "Западный обход".Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом на территории Сосновского района.

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